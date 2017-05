Oppositie in Venezuela weigert dialoog "zonder garanties"

avh

1/05/17 - 09u58 Bron: Belga

Een demonstrant in Caracas die protesteert tegen de regering van president Maduro. © ap.

De Venezolaanse oppositie heeft gisteren in een brief aan paus Franciscus officieel kenbaar gemaakt dat ze voorlopig weigert de dialoog met president Nicolas Madura aan te gaan. Er moeten eerst garanties van de regering komen, zo stelt de oppositie.

De paus had zaterdag verklaard dat het Vaticaan "onder zeer duidelijke voorwaarden" opnieuw als bemiddelaar wil optreden bij het conflict tussen de oppositie en de linkse regering in Venezuela. Maar de oppositiecoalitie MUD heeft de paus nu laten weten dat ze "in de huidige omstandigheden" niet van plan is op dat initiatief in te gaan. "U hebt bij verschillende gelegenheden verklaard dat er zonder garanties en 'zeer duidelijke voorwaarden' van het regime geen mogelijkheid is tot dialoog noch tot een uitweg uit deze ernstige crisis", zo vermeldt de schriftelijke reactie.

"Ze willen geen dialoog"

President Maduro had het initiatief van de paus eerder nog toegejuicht. Maar hij had meteen ook vraagtekens geplaatst bij de bereidheid van de oppositie om het gesprek aan te gaan. "Wanneer ik 'dialoog' zeg, lopen ze weg. Ze willen geen dialoog", verklaarde hij.



Onder het toezicht van het Vaticaan en van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties was in oktober vorig jaar al eens een dialoog opgestart tussen de oppositie en de regering in Venezuela. Maar de oppositie heeft de onderhandelingen in december weer afgeblazen. MUD beschuldigde het regime er toen van de bereikte akkoorden over een tijdschema voor verkiezingen en over de vrijlating van opgepakte oppositieleden niet na te komen.



Venezuela is verwikkeld in een diepe politieke crisis sinds de oppositie de meerderheid veroverde in het parlement. Sinds begin april vinden in het land regelmatig manifestaties voor en tegen de president plaats. Concrete aanleiding toen was de beslissing van het Hooggerechtshof om zichzelf de macht toe te eigenen, een beslissing die het later ongedaan maakte. Bij de protesten kwamen al 32 mensen om het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond. De oppositie heeft opgeroepen om vandaag opnieuw op straat te komen.