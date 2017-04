Frans leger heeft twintigtal jihadisten gedood of gevangengenomen in Mali

Door: redactie

1/05/17 - 03u35 Bron: Belga

Franse soldaten in Gao (archiefbeeld januari 2017) © afp.

De Franse troepen van de operatie Barkhane, die gericht is tegen jihadistische groepen in de Sahelregio, hebben tijdens het afgelopen weekend een twintigtal jihadisten gedood of gevangengenomen in het zuidwesten van Gao in Mali. Dat heeft de stafchef van het leger in een persbericht gemeld. In dezelfde zone werd op 5 april een Franse soldaat gedood.