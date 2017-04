Honderden fans herdenken George Michael

Door: redactie

1/05/17 - 03u14 Bron: ANP

Meer dan 350 fans van George Michael hebben zondag de zanger geëerd tijdens een herdenkingsdienst. Ze kwamen samen in de St. James Apostle Church in Hertfordshire voor een dankdienst voor de zanger die vorig jaar stierf op Eerste Kerstdag. Na de dienst gingen de fans naar de Three Crows Pub in Bushey, waar George en Andrew Ridgeley in 1981 besloten om de band Wham! op te richten.

De dag werd georganiseerd door de George Michael Appreciation Society, die na zijn dood werd opgericht. Tijdens dienst was een aantal van George's grootste hits te horen, waaronder Jesus to a Child en Wake me up before you Go-Go.



Tracey Wills, oprichtster van de stichting, was verbaasd over het groot aantal fans dat naar de dienst was gekomen. "Er waren mensen uit het hele land en zelfs uit Malta, Spanje en Zwitserland", zei Tracey tegen ITV News. "Vandaag was belangrijk omdat ook fans afscheid wilden nemen. We konden niet bij de begrafenis zijn, omdat die in besloten kring werd gehouden."