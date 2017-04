Twee islamistische militanten gedood in Tunesië

Door: redactie

Radicale vlaggen aan een overheidsgebouw in Sidi Bouzid (archiefbeeld) © ap.

In de centraal gelegen Tunesische stad Sidi Bouzid zijn zondag tijdens een vuurgevecht met de veiligheidstroepen twee islamistische militanten gedood. Dat heeft het staatspersagentschap TAP gemeld.

Het vuurgevecht brak uit nadat de veiligheidstroepen een raid uitvoerden op een huis waar leden van een "terreurgroep" zich hadden verscholen, aldus het persagentschap op gezag van een veiligheidsbron. Er werden ook vier mensen gearresteerd.



Volgens premier Youssef Chahed waren de gedode militanten "zeer gevaarlijke terroristen". De groep zou aanslagen gepland hebben tijdens de heilige maand van de ramadan, die eind mei van start gaat. Eén groepslid was een buitenlander, aldus Chahed nog, zonder verdere details te geven.



In februari kwamen ook al vijf militanten om het leven bij een gelijkaardig vuurgevecht in Sidi Bouzid. Toen raakten ook drie leden van de veiligheidskrachten gewond.



Honderden Tunesiërs worden ervan verdacht in het buitenland aan de zijde van jihadistische groepen te vechten. Waarnemers vrezen voor problemen in Tunesië wanneer die strijders weer naar huis komen, aangezien het land al moeite heeft om het opkomende islamisme tegen te houden.



In 2015 waren er in het land een reeks aanslagen tegen toeristische trekpleisters. De meeste werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.