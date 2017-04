Zwitserse 'spion' gearresteerd in Duitsland

Door: redactie

Een vrijdag in Frankfurt opgepakte Zwitser wordt ervan verdacht voor zijn land Duitse belastinginspecteurs te hebben bespioneerd, zo hebben media in Duitsland en Zwitserland gemeld. De man zou daarbij hebben geprobeerd te achterhalen hoe die inspecteurs fiscale fraudeurs pakken die geld in het buitenland verborgen houden.

Vrijdag liet de procureur-generaal zonder verdere uitleg weten dat de 54-jarige Zwitser in hechtenis was genomen op verdenking van het werken voor een buitenlandse inlichtingendienst sinds 2012. De Duitse krant Die Welt en de zondagseditie van het Zwitserse blad Blick meldden dat de spionage, voor de Zwitserse inlichtingendienst (NDB), te maken had met de Duitse methodes om fiscale data te verwerven.



De veronderstelde spion vertoefde in Duitsland om na te gaan welke belastinginspecteurs fiscale cd's kopen en hoe die aankopen exact verlopen, zo citeerde SonntagsBlick de advocaat van de man. Meerdere Duitse deelstaten hebben sinds 2006 cd's gekocht die informatie over frauderende cliënten bevat die van buitenlandse banken is ontvreemd, en wat tot spanningen met Bern heeft geleid.



Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegenover het Duitse persbureau DPA niet te willen reageren op berichten in media. Vrijdag heeft het tegenover het Zwitserse persbureau ATS wel (enkel) bevestigd "op de hoogte te zijn van de arrestatie van een Zwitserse burger in Duitsland".