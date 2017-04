Acht gewonden bij schietpartij aan zwembad in San Diego

LDL

1/05/17 - 06u19 Bron: Reuters

© Twitter .

Een man opende gisterenavond (lokale tijd) het vuur aan het zwembad van een appartementencomplex in de Amerikaanse stad San Diego (Californië). De politie heeft ondertussen bevestigd dat de dader werd uitgeschakeld en dat acht mensen gewond raakten.

BREAKING: We have a Re-Unification Center established at the N/W corner of Judicial Dr & Golden Haven pic.twitter.com/w5JVyHb31S — San Diego Police (@SanDiegoPD) Mon May 01 00:00:00 MEST 2017

Politiechef Shelley Zimmerman van de San Diego Police gaf een verklaring aan de pers waarin ze ondermeer zei dat de verdachte een blanke man was die een bruine short droeg. Hij zou zijn opgemerkt door een politiehelikopter die onmiddellijk agenten ter plaatse stuurde.



Zimmerman zei ook dat er nog niets bekend was over het motief van de dader en dat het onderzoek zich nog in het beginstadium bevindt. Over de gewonden gaf ze geen details, maar wel liet ze verstaan dat verschillende slachtoffers in kritieke toestand verkeren.



De politie vraagt ook met aandrang dat iedereen die getuige was van de schietpartij ter plaatse blijft, zodat het onderzoek vlot kan verlopen.