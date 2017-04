Eerste getrouwde homofiele geestelijke stapt uit de Church of England

LDL

De Anglicaanse vicaris Andrew Foreshew-Cain verklaart dat hij te horen kreeg dat hij vanwege zijn huwelijk met een andere man geen nieuwe parochie meer zal vinden na zijn verhuis uit de hoofdstad Londen. Dat schrijft The Independent.

Andrew Foreshew-Cain verlaat zijn parochie in Londen om met zijn echtgenoot Stephen te verhuizen naar het Peak District, maar zal daar dus niet op zoek gaan naar een nieuwe parochie omdat hij die toch niet zou kunnen vinden.



"Ik zal geen dominee meer kunnen zijn omdat ik met Stephen ben getrouwd, het werd me duidelijk gemaakt dat ik nergens nog een vergunning zou kunnen krijgen als dominee," vertelt de geestelijke aan The Independent. "Normaal gezien zou ik in het noorden op zoek gaan naar een nieuwe parochie, maar de Church of England blijkt een homofobe instelling."



Met zijn 53 jaar is Foreshew-Cain vrij jong om op pensioen te gaan, maar hij is het constante gevecht tegen de vooroordelen beu. Officieel verbiedt de Engelse Kerk het huwelijk tussen seksgenoten, maar in de Londense parochie waar hij nog heel even aan de slag is, werd het getolereerd. Dat is echter in grote delen van het land niet het geval.



Na bijna 27 jaar priesterschap voelt het afscheid van de Kerk aan als een opluchting. In juli zal hij zijn laatste dienst leiden in de St Mary and All Souls in West Hampstead.