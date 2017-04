Ook Angela Merkel zonder hoofddoek op bezoek bij Saoedische koning

LDL

De duitse bondskanselier Angela Merkel is zonder hoofddoek aangekomen voor gesprekken met het Saoedische staatshoofd Koning Salman. Buitenlandse bezoekers lapten de omstreden kledingvoorschriften in het land al vaker aan hun spreekwoordelijke laars. Eerder reisden onder meer Theresa May, Michelle Obama, Hillary Clinton en een Belgische handelmissie onder leiding van Prinses Astrid al zonder hoofddoek naar Saoedi-Arabië.

Toen de Britse premier Theresa May eerder deze maand zonder hoofddoek aankwam in Saoedi-Arabië, verklaarde ze dat ze hoopte een bron van inspiratie te kunnen zijn voor de vele onderdrukte vrouwen in het land.



De Saoedische kledingvoorschriften zijn immers enorm streng voor vrouwen: ze moeten een kleed tot op de grond dragen en al hun haar moet bedekt zijn. Daarnaast kunnen ze zich maar beperkt in het openbare leven begeven en is het hen zelfs verboden met de auto te rijden.



Angela Merkel is een felle voorstander van een boerkaverbod in Duitsland en is op goede weg om haar slag thuis te halen, alleszins wat ambtenaren betreft. De Duitse Bundestag heeft gisterenavond een wet goedgekeurd die het dragen van een boerka verbiedt voor ambtenaren en militairen. De wet moet wel nog goedgekeurd worden door de Bondsraad, waarin de deelstaatregeringen vertegenwoordigd zijn.