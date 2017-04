Dromen met Elon Musk: floep en weg is de file

Door: Bob van Huët

30/04/17 - 17u11 Bron: AD.nl

© The Boring Company, AFP.

video Het leek aanvankelijk geniale luchtfietserij maar de Amerikaanse uitvinder en miljardair Elon Musk heeft nu voor het eerst laten zien waar zijn veelbesproken startup 'The Boring Company' echt aan werkt. Een futuristisch hightech tunnelsysteem waarbij auto's met een lift uit een file kunnen ontsnappen. En dat met snelheden tot bijna 200 kilometer per uur.

Uitvinder Elon Musk (rechts) geeft bij een TED conferentie in Vancouver uitleg over zijn revolutionaire filebestrijdingsplan. © afp.

Inmiddels is duidelijk wat hem voor ogen staat. De grote baas en inspirator van SpaceX en Tesla heeft vrijdag tijdens een presentatie in Vancouver een spectaculaire video vrijgegeven die een droom zal zijn voor iedereen die verveeld in de file staat.



Via een lift in het asfalt kun je zomaar uit de verkeersdrukte ontsnappen. Je auto wordt via een elektronisch platform naar een ondergronds netwerk gedragen en daarop in vliegende vaart door de stad getransporteerd. Zo kun je, zei Musk in zijn presentatie, binnen 5 minuten naar het vliegveld van Los Angeles gaan, een rit die op de immer stampvolle snelweg 405 nu gemakkelijk een uur kan duren.