Ouders Maddie McCann 10 jaar na haar verdwijning: "We hebben nog evenveel hoop als in 2007"

video Woensdag is het exact tien jaar geleden dat Madeleine McCann spoorloos verdween tijdens een vakantie in de Portugese Algarve. In een interview met de BBC vertellen haar ouders Kate en Gerry over de hoop die ze nog altijd koesteren. "We hebben nog evenveel hoop als in 2007", zegt Kate. "Geen enkele ouder geeft zijn kind op, tenzij je zeker bent dat je kind dood is", aldus Gerry.

"Elke dag is een dag zonder Maddie"

Op 3 mei 2007 was Madeleine McCann samen met haar ouders, broer en zus op reis in Portugal. Het gezin verbleef in een appartementsblok van een hotel in de Algarve. ’s Avonds gingen ouders Kate en Gerry samen uit eten, hun drie kinderen lieten ze alleen achter in de kamer.



Om beurten gingen Kate en Gerry controleren of alles ok was met de kinderen. Om 21.00u lag Madeleine nog in haar bed, maar toen ze om 22.00u terugkeerden, was hun dochter spoorloos verdwenen. Een gigantisch onderzoek werd opgestart en de ouders zelf werden ook even verdacht.



Maddie, die ondertussen 13 jaar zou zijn, werd al ‘gespot’ in onder meer Portugal, Marokko, België, India, Malta en Spanje, maar tot een definitieve doorbraak kwam het nooit.

"De kaap van tien jaar geeft alles meer betekenis", vertelt Kate. "Het doet ons herinneren aan de lange tijd die intussen is verstreken. Ik had nooit gedacht dat we na al die tijd nog altijd in deze situatie zouden zitten."



De periode van onzekerheid duurt nu al tien jaar en dat hakt er diep in bij de ouders. "Soms lijkt het amper enkele weken geleden en soms lijkt het erg lang", zegt Kate. "Maar elke dag is een dag zonder Maddie." Maddies verjaardagen zijn veruit de zwaarste dagen, zegt Gerry.



In totaal heeft het onderzoek al meer dan 13 miljoen euro gekost en vorige maand maakte de Britse politie nog extra geld vrij, zodat het onderzoek nog eens met een half jaar kon worden verlengd. De kritiek op de hoge kost van het onderzoek, vindt Kate onterecht. "Door de verdwijning kwamen andere criminele zaken aan het licht waarbij Britse toeristen betrokken waren." Volgens Gerry is de zaak van Maddie zo uitzonderlijk zeldzaam dat een dergelijke kost te verantwoorden valt.



Door de harde reacties en commentaren hebben Kate en Gerry social media al lang de rug toegekeerd. "Het is een kant van mensen die ik niet kende. Waarom schrijven mensen zulke dingen toch", vraagt Kate zich af. Zij trekt zich op aan het goede van de mensen, aan al de steun die ze kregen de afgelopen jaren.