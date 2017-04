Zuidoost-Aziatische landen gaan confrontatie met China uit de weg

KVDS

30/04/17 - 08u19 Bron: Belga

Filipijns president Rodrigo Duterte. © reuters.

De leiders van de Zuidoost-Aziatische landen hebben zich op de jaarlijkse top van hun regionale organisatie Asean niet uitgesproken over China's politiek in de Zuid-Chinese Zee.

Peking krijgt in de regio al langer kritiek omdat het agressief enkele betwiste eilandjes zou claimen en het er de militaire aanwezigheid zou opschroeven. Maar de leiders van Asean, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen, hielden in het slotcommuniqué van de top op de Filipijnen de lippen stijf op elkaar over de kwestie. Ook over de uitspraak vorig jaar van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag werd met geen woorden gerept in de slotverklaring. Het hof had de Filipijnen in het gelijk gesteld na een klacht van het land.