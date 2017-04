"De leider van ons land leeft in Moskou": persvrijheid centraal op White House Correspondents' dinner

KVDS

Het White House Correspondents Dinner stond gisteren volledig in het teken van de persvrijheid. De sprekers van dienst reageerden zo op de constante kritieke van president Donald Trump op de media, die hij als 'fake news' bestempelt. "Wij zijn geen vals nieuws, wij zijn geen falend nieuws en wij zijn niet de vijand van het volk", aldus Jeff Mason, Witte Huis-correspondent voor persagentschap Reuters en de voorzitter van de White House Correspondents' Association.

Journalist Bob Woodward van de Washington Post, die in 1972 het Watergate-schandaal onthulde, richtte zich rechtstreeks naar Trump, die als eerste president in 36 jaar niet present tekende op het etentje. "Meneer president: de media zijn geen 'fake news'", zei hij. "Wat het klimaat ook is, we moeten en zullen volhouden, en ik geloof dat we dat zullen doen."



Gastheer

De gastheer van het evenement was dit jaar comedian Hasan Minhaj, correspondent voor de satirische nieuwsshow 'The Daily Show'. Hij was bijzonder scherp voor Trump, die hij de 'liar-in-chief' noemde. "De leider van ons land is niet hier, want hij leeft in Moskou. Dat is een zeer lange vlucht. En die andere kerel, ik denk dat die in Pennsylvania zit omdat hij niet tegen een grap kan", aldus Minhaj.



