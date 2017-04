Oppositie Venezuela roept op tot nieuwe manifestaties op 1 mei

Door: redactie

30/04/17

De oppositie in Venezuela heeft opgeroepen om op 1 mei, op de socialistische Dag van de Arbeid, op straat te komen in heel het land als protest tegen "de dictatuur" van het socialistische regime van president Nicolas Maduro. Bij eerdere protesten voor en tegen de president vielen al 32 doden en meer dan 500 gewonden.

"We willen alle mensen in Venezuela, in 24 staten in het land, samenroepen tegen de dictatuur", aldus vicevoorzitter van het door de oppositie gedomineerde parlement, Freddy Guevara, tijdens een persconferentie. "We gaan, kalm maar vastberaden, stappen tot aan het hoofdkwartier van het Hooggerechtshof en de nationale verkiezingscommissie", twee instellingen die "opgeslokt" zijn door de overheid, aldus Guevara. Tijdens eerdere protestmarsen werden de manifestanten tegengehouden door de oproerpolitie alvorens de hoofdkwartieren te bereiken.



De vicevoorzitter voegt nog toe dat de oppositie verschillende "simultane manifestaties" wil organiseren in de hoofdstad Caracas en in andere steden in het land.



Massale manifestatie

De oppositie roept al sinds begin april regelmatig op tot massale manifestaties tegen het regime van president Maduro. Concrete aanleiding toen was de beslissing van het Hooggerechtshof om zichzelf de macht toe te eigenen, een beslissing die het later ongedaan maakte. Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie. Oppositie en regering beschuldigen elkaar ervan de crisis in de hand te hebben gewerkt.



Zeven op de tien Venezolanen zouden ondertussen het vertrek van Maduro willen.



"Duidelijke voorwaarden"

Paus Franciscus haalde gisteren tijdens een vlucht van Caïro naar Rome het conflict in Venezuela nog aan tijdens een persconferentie. "We moeten alles doen wat we kunnen voor Venezuela", zei hij. Er werden pogingen gedaan om de door het Vaticaan ondersteunde mislukte onderhandelingen opnieuw op te starten. Er moeten echter duidelijke voorwaarden worden gesteld, aldus de kerkvader.