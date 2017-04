Bezitter van Iraans televisiestation doodgeschoten in Istanboel

Door: redactie

De identiteit van de twee mannen die afgelopen weekend in de Turkse stad Istanboel zijn doodgeschoten is bekend. Het gaat om de Brits-Iraanse eigenaar van een in het Perzisch uitzendend Iraans televisiestation en zijn businesspartner uit Koeweit. Dat heeft de krant Hurriyet gemeld. Ze werden vermoord door gemaskerde mannen die het vuur openden op hun voertuig. Dat melden de lokale media.