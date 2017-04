Twee Iraniërs doodgeschoten in Istanboel

Door: redactie

30/04/17 - 01u00 Bron: Belga

In de Turkse stad Istanboel zijn gisterenavond twee Iraniërs doodgeschoten door gemaskerde mannen die het vuur openden op hun voertuig. Dat melden de lokale media.

De twee mannen bevonden zich aan boord van een luxewagen in de sjieke wijk Maslak, in het Europese deel van de stad, toen een jeep hen de weg afsneed, aldus persagentschap Dogan.



Vlucht

De aanvallers verlieten hun voertuig en openden het vuur. Een van de mannen overleed ter plaatse, de tweede stierf in het ziekenhuis. De daders sloegen daarop op de vlucht.