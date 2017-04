Amerikaanse soldaat komt om bij explosie in Mosoel

Bewerkt door: FT

29/04/17 - 22u08 Bron: Reuters

Ter illustratie. Een bombardement in de Noord-Iraakse stad Mosoel. © ap.

Bij een explosie in de Iraakse stad Mosoel, is een Amerikaanse soldaat om het leven gekomen. Dat meldt de door de Amerikanen geleide coalitie die tegen terreurgroep IS vecht. Er zijn nog geen verdere details bekendgemaakt en het is ook nog niet duidelijk om wie het precies gaat. Het nieuws komt er net op de dag dat Amerikaans president Donald Trump honderd dagen in dienst is. Tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar benadrukte Trump er alles aan te zullen doen Islamitische Staat te vernietigen, met vooral operaties in Syrië en Irak. Eerder deze week sneuvelden twee Amerikaanse soldaten bij een operatie tegen IS in Afghanistan.