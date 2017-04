Duitsland vreest aanslagen op asielzoekcentra

Bewerkt door: FT

Duitsland vreest dat in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in september aanslagen worden gepleegd op plaatsen waar asielzoekers zijn opgevangen.

De federale recherche BKA waarschuwt dat de verkiezingen onder rechts-extremisten vreemdelingenhaat kunnen aanwakkeren. Volgens Duitse media staat dat in een interne analyse. Daarin staat ook dat het kwaad moeilijk te bestrijden zal zijn.



Het BKA houdt rekening met alleen opererende daders die bijvoorbeeld via internet zijn geradicaliseerd. Van de 418 mensen die vorig jaar asielzoekers of onderkomens aanvielen en van wie de namen bekend zijn, was maar van een vijfde bekend dat ze er rechts-extremistische ideeën op nahielden. Slechts drie stonden te boek als potentieel gevaar.