Paus in Egypte: "Alleen naastenliefde telt als extremisme"

Bewerkt door: jv

29/04/17 - 16u51 Bron: Belga

© ap.

Ter afsluiting van zijn bezoek aan Egypte heeft paus Franciscus tijdens een misviering voor duizenden gelovigen het religieus fanatisme verworpen."Het enige extremisme dat voor gelovigen telt, is dat van de naastenliefde. Elk ander extremisme komt niet van God en zint Hem niet", zei Franciscus tijdens de mis in een militair stadion buiten de hoofdstad Caïro.

Het geloof slaagt erin dialoog, respect en broederlijkheid te verspreiden. Uit bezorgdheid over mogelijke aanslagen in het overwegend islamitische land vond de eredienst onder de strengste veiligheidsvoorzieningen plaats.



In plaats van de verwachte 25.000 kwamen volgens het Vaticaan rond de 15.000 mensen opdagen. Ondanks de lege rijen was de stemming erg vrolijk. Mensen zwaaiden met Egyptische vlaggen, terwijl luide muziek door het stadion schalde. Boven het terrein cirkelden militaire helikopters.



"Het bezoek van Franciscus is erg belangrijk, vooral in deze tijden van terreur. Niet enkel voor christenen, maar voor alle Egyptenaren", zei deelneemster Heidi Beshir, die voor Buitenlandse Zaken in Caïro werkt. Het is duidelijk dat de paus een boodschap van vrede wil brengen. Gabriel Romanelli uit Alexandria osmchreef het pauselijk bezoek als een geschenk van God. "Na zoveel aanslagen is dit een teken van vertrouwen". De boodschap van het bezoek is dat gelovigen van verschillende godsdiensten vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. In het Arabische land is rond de tien procent van de bevolking christen, vooral koptische christenen. In Egypte wonen slechts rond de 270.000 katholieken. Christenen vormen steeds weer het doel van aanslagen. Pas enkele weken geleden kwamen meer dan 40 mensen om bij een aanslag op twee koptische kerken in het noorden van het land.



Net zoals daags voordien aan het begin van de pauselijke reis in Egypte, waren de veiligheidsvoorzieningen erg streng. Langs de afgesloten wegen uit de stad naar het stadion hadden duizenden veiligheidstroepen post gevat, ook aan de ingang waren er zware controles. Vele bezoekers moesten hun mobiele telefoon afgeven.



Aan het slot van zijn bezoek aan Egypte wil de paus zaterdag nog een katholieke geestelijke bezoeken. Franciscus had op de eerste dag de verschillende geloofsgemeenschappen opgeroepen om meer inspanningen te leveren tegen extremisme en geweld. Bovendien veroordeelde hij haat en "demagogisch populisme". De Argentijnse kerkleider waarschuwde ervoor het geloof politiek niet te misbruiken.