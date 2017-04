Honderden trotseren verbod om tegen Poetin te demonstreren: "Wij zijn ziek van hem"

bewerkt door: LS

Honderden aanhangers van de oppositie hebben in de Russische hoofdstad Moskou een verbod om te demonstreren tegen president Vladimir Poetin naast zich neergelegd. De oproerpolitie houdt een oogje in het zeil, maar het protest verloopt vreedzaam.

De politie was massaal aanwezig toen demonstranten in de rij stonden voor een gebouw van de presidentiële administratie. Daar wilden ze brieven afgeven waarin ze Poetin oproepen om zich geen kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze eisen ook dat hij stopt.



Net als de demonstranten, was de oproerpolitie met honderden manschappen aanwezig in het centrum van de hoofdstad. De route langs het presidentskantoor was afgezet met hekken. Volgens de politie deden 250 mensen mee aan het proest. De organisatie had het over het dubbele.



Arrestaties

De betoging werd gehouden onder het motto "wij zijn ziek van hem'' en was georganiseerd door de beweging Open Rusland. Die is opgericht door Kremlin-criticaster Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van oliemaatschappij Yukos. Open Rusland was de afgelopen dagen in het licht van de demonstratie door de autoriteiten onder druk gezet. Donderdag werden de kantoren van de organisatie nog door de politie doorzocht. Er wordt ook melding gemaakt van tientallen arrestaties bij soortgelijke acties in andere grote steden. In Sint-Petersburg alleen al zijn minstens dertig mensen opgepakt.



Poetin heeft nog niet officieel bekendgemaakt of hij volgend jaar een vierde ambtstermijn zal nastreven, maar velen in Rusland denken dat hij dat zal doen.