3 mannen aangeklaagd uit entourage van verdachten verijdelde aanslag in Frankrijk

bewerkt door: LS

29/04/17 - 15u38 Bron: Belga

Op 18 april werden in Marseille twee mannen gearresteerd. Ze zouden van plan geweest zijn een aanslag te plegen tijdens de presidentsverkiezingen © rv.

In Frankrijk zijn drie mannen in verdenking gesteld voor het bieden van hulp aan de twee verdachten die een aanslag wilden plegen tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Dat is vandaag vernomen uit gerechtelijk bron.