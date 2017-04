Zuidoost-Azië bezorgd over Noord-Korea op Asean-top in Manila

Bewerkt door: jv





De bezorgdheid van de Zuidoost-Aziatische landen omtrent de groeiende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten wordt steeds groter. Op de top rond het vijftigjarig bestaan van de Gemeenschap van Zuidoost-Aziatische Landen (Asean) op de Filipijnen was het het belangrijkste gespreksonderwerp. De staats- en regeringsleiders van de tien lidstaten werken aan een slotverklaring die Noord-Korea zal oproepen zich aan het volkenrecht en de vastgelegde VN-resoluties te houden.

Ander thema van de top in Manila was het geschil tussen vier Asean-lidstaten en China over verschillende eilanden in de Zuid-Chinese Zee. In het ontwerp van de slotverklaring verzaakte de gemeenschap evenwel aan scherpe bewoordingen tegen de Volksrepubliek. Asean werd in 1967 aanvankelijk door vijf landen opgericht, die aanleunen bij de VS. Vandaag maken er ook communistische landen als Vietnam deel van uit.



De Filipijnse president Rodrigo Duterte zei dat de jongste ontwikkelingen in de wereldpolitiek ook een "test" zijn voor de vastberadenheid van Asean om vrede, welvaart en veiligheid te ontwikkelen. De Singaporese premier Lee Hsien Loong spoorde aan zowel de contacten met China alsook met de Verenigde Staten uit te bouwen. Op de volgende Asean-top, die in november opnieuw op de Filipijnen plaatsvindt, wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump verwacht.



De top werd uit bezorgdheid voor een eventuele aanslag beschermd door 40.000 soldaten en politieagenten. Kort voor het begin van de top was enkele kilometers verder een bom ontploft. Daarbij raakten vrijdagavond minstens 14 mensen gewond. Volgens de politie had het incident niets met de top te maken. Het ging om een afrekening tussen twee criminele bendes.



Met 625 miljoen inwoners -meer dan de helft onder de 30 jaar- is Asean vandaag groter dan de Europese Unie (EU). De stichtende leden zijn Indonesië, Thailand, de Filipijnen, Maleisië en Singapore. In de loop van de jaren werd de gemeenschap uitgebeid met Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar en Cambodja. Als elfde land staat Oost-Timor op de wachtlijst.