Premier Michel: "Een gratis brexit is niet mogelijk"

Door: redactie

29/04/17 - 14u18 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video De staatshoofden en regeringsleiders zijn in Brussel bijeengekomen om de strategie voor de onderhandelingen over de Britse uitstap uit de Europese Unie vast te leggen. Premier Charles Michel heeft geen gevoel van "rancune of revanche", maar staat op zijn strepen. "Er zal geen gratis brexit zijn. Als men een beslissing neemt, moet men de gevolgen dragen."

Een maand nadat Groot-Brittannië de echtscheiding aanvroeg, blazen de leiders van de 27 andere lidstaten vandaag verzamelen om de onderhandelingsrichtsnoeren vast te leggen. Hun openingszet: eerst moet er voldoende vooruitgang zijn geboekt in de onderhandelingen over de openstaande factuur en de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, pas nadien kan er over toekomstige samenwerking en handel gepraat worden.



"Ik ben positief verbaasd dat we in een paar weken een akkoord hebben gevonden met 27 lidstaten over een strategie", zei Michel, die opmerkte dat het de Britten "verscheidene maanden en vele wendingen heeft gekost om het nog maar eens te raken over een brief". Wel beseft de premier dat "het in de volgende stappen af en toe moeilijker zal worden om onze eenheid te bewaren". Het risico bestaat immers dat Londen zal proberen de Europeanen te verdelen. "In die val mogen we niet trappen."



"Intelligente en loyale onderhandelingen"

"Rancune" is premier Michel naar eigen zeggen vreemd. Hij wenst intelligente en loyale brexitonderhandelingen. De premier beklemtoonde dat Europa wel vaart bij een economisch goed presterend Groot-Brittannië en vice versa. Dat geldt niet in het minst voor België. Ons land, en met name Vlaanderen, behoort tot de lidstaten die het meeste handel drijven met de andere kant van het Kanaal.



"Iedereen, niet enkel Vlaanderen, pleit voor goede en snelle onderhandelingen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor burgers, bedrijven en economische actoren. Maar eerst moet er meer duidelijkheid komen over de voorwaarden van de scheiding", aldus de premier, die verzekerde dat binnen de regering iedereen op dezelfde golflengte zit en dat hij ook regelmatig overleg zal plegen met de deelstaten.



Verhuis

De leiders wisselen ook al een eerste keer van gedachten over de verhuis van twee Europese agentschappen uit Londen naar het vasteland. Ook België is geïnteresseerd. "De brexit is een moeilijk moment, een delicaat moment voor de toekomst van Europa, maar dat kan ook opportuniteiten bieden. Er zijn bedrijven die naar Europa kijken, ook naar België en Brussel. Dat betekent dat we een positieve, actieve en aantrekkelijke rol moeten spelen en dat doen wij ook."