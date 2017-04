Zeker 24 doden door grondverschuiving in Kirgizië

bewerkt door: LS

29/04/17 - 14u15 Bron: Belga

Bij een grondverschuiving in het Centraal-Aziatische Kirgizië zijn volgens voorlopige cijfers zeker 24 mensen om het leven gekomen. De civiele bescherming van de ex-Sovjetrepubliek deelde mee dat er in totaal 24 mensen vermist worden, onder hen ook 9 kinderen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat ze allemaal zijn omgekomen. Rond de 150 hulpverleners zoeken onder het puin naar de bedolven mensen.



In de vroege ochtenduren vond op een bergflank een grondverschuiving plaats, waarbij een gebouw van elf verdiepingen in de buitenwijken van de stad Aju, in het zuiden van het bergachtige land, werd bedolven.



De autoriteiten schatten dat de vier meter dikke modderlawine uit zowat een miljoen kubieke meter aarde bestaat.



President Almazbek Atambayev sprak van een tragedie. Tegelijkertijd zei hij dat de bewoners van de plek de voorbije weken werden gewaarschuwd voor een mogelijke grondverschuiving. Hij betreurt het dat de mensen toch ter plaatse zijn gebleven. "We moeten vooral aan onze kinderen denken", maande hij in een mededeling van zijn administratie in Bisjkek aan.



Atambayev heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd.