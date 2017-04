Pauselijke mis onder extreme veiligheidsmaatregelen in Caïro begonnen

Bewerkt door: jv

Een mis ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus in Egypte is onder extreme veiligheidsmaatregelen in Caïro begonnen. De kerkvorst reed in een golfwagen het stadion buiten de hoofdstad binnen en begroette de duizenden gelovigen. Er worden in totaal 25.000 mensen verwacht. Het stadion was bij de aankomst van de paus echter half leeg.