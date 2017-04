Venezuela start terugtrekking uit Organisatie van Amerikaanse Staten

Door: redactie

Venezuela heeft vrijdag de eerste stap genomen om de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te verlaten. De ambassadrice van Venezuela voor het in Washington gevestigde regionale diplomatieke orgaan, diende een officiële brief in, die het 24 maanden durende terugtrekkingsproces in gang zet.

"Vandaag is Venezuela vrijer", zei ambassadrice Carmen Luisa Velasquez na een korte bijeenkomst met OAS-secretaris-generaal Luis Almagro om het proces officieel in gang te zetten. Venezuela kondigde het vertrek uit de OAS woensdag aan, nadat 17 lidstaten van de Organisatie een crisisvergadering over Venezuela hadden bijeengeroepen om hun "diepe bezorgdheid" over Venezuela te bespreken.



Almagro is zeer kritisch tegenover het regime van president Nicolas Maduro, en dreigde er in maart al mee Caracas tijdelijk uit de OAS te zetten, tot het regime akkoord ging om nieuwe verkiezingen te organiseren en politieke gevangenen vrij te laten. "De OAS verlaten is niet de oplossing, de oplossing is de herdemocratisering van het land", zei de secretaris-generaal op Twitter na de ontmoeting met Velasquez.



Politieke en economische crisis

De spanning in Venezuela tussen regering en oppositie loopt hoog op, in het bijzonder nadat het Hooggerechtshof in maart beslist had om zichzelf de bevoegdheden van het parlement, dat wordt gedomineerd door de oppositie, toe te kennen. Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie. Oppositie en regering beschuldigen elkaar ervan de crisis in de hand te hebben gewerkt.



Venezuela is sinds 1951 lid van de OAS, het oudste regionale verbond van staten, waartoe de 35 staten behoren in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, en de Caraïben. Het wordt het eerste land dat de organisatie verlaat sinds haar oprichting in 1948. In 1962 werd Cuba uitgesloten van de OAS omdat het communistische land de Sovjetunie had vervoegd. Die uitsluiting werd in 2009 opgeheven, maar Cuba is nog niet opnieuw tot de organisatie toegetreden.