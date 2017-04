PAR grote winnaar verkiezingen op Curaçao

Bewerkt door: redactie

De partij PAR is de grote winnaar van de verkiezingen op Curaçao met 6 zetels in een parlement met 21 leden. De MFK van de omstreden oud-premier Gerrit Schotte en de MAN hebben allebei 5 zetels; MAN heeft iets meer stemmen. Alle stemmen zijn al geteld.

PAR en MAN, eerder coalitiegenoten, hebben allebei aangegeven niet met Schotte te willen samenwerken in een regering. Daarmee lijkt de kans op deelname van de MFK aan een nieuwe regering heel klein.



De PAR leverde voor 2010 verschillende minister-presidenten als Miguel Pourier, Etienne Ys en Emily de Jongh-Elhage. Nu wordt de partij geleid door Eugene Rhuggenaath.



Curaçao wordt momenteel geregeerd door een interim-regering onder leiding van de MFK. Deze partijen hebben met deze uitslag geen meerderheid meer.

Schotte is oud minister-president van Curaçao. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Hij is in afwachting van hoger beroep van zijn zaak op vrije voeten.