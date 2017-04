Exitpoll Curaçao: MAN grootste partij, MFK tweede

Bewerkt door: redactie

De partij MFK van oud minister-president Gerrit Schotte lijkt niet de grootste partij van Curaçao te worden bij de verkiezingen voor een nieuw parlement. Dat komt naar voren uit een officiële exitpoll die vrijdagavond vlak na het sluiten van de stembureaus werd vrijgegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat de partij MAN, die vorig jaar ook de grootste werd, 25 procent van de stemmen heeft gekregen. De partijen PAR en MFK zitten allebei rond de 20 procent.



Hiermee zou de partij van Schotte wel een zetel meer krijgen dan ze overhielden bij de laatste parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar. De partij heeft er nu 4 (van de totale 21 zetels in het parlement) en zou er nu 5 overhouden.



In totaal deden elf partijen mee aan de verkiezingen.