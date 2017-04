Polisario trekt zich terug uit betwist gebied in Westelijke Sahara

Door: redactie

29/04/17 - 03u03 Bron: Belga

Archiefbeeld © afp.

Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara, heeft zich teruggetrokken uit een betwist gebied in de regio. Dat hebben de Verenigde Naties vrijdag aangekondigd. Dat opent de weg naar de lancering van nieuwe onderhandelingen om een oplossing te vinden voor het conflict in de Westelijke Sahara, dat al tientallen jaren aan de gang is.