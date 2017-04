Amerikaanse rechtbank beslist: werkgever mag vrouw lager loon geven dan man voor hetzelfde werk

Door: redactie

29/04/17

Een werkgever mag een vrouw een lager loon geven dan een man voor hetzelfde werk indien ze in haar vorige job ook een lager loon kreeg. Dat is althans wat een Amerikaanse federale rechtbank in Californië heeft beslist, zo meldde The Independent vrijdag.