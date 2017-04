'Ik probeerde het op te houden, maar het was een noodgeval': man moet van vliegtuig omdat hij toilet gebruikte

kv

28/04/17 - 20u24 Bron: Washington Post, WISN

© Youtube: Krista Rosolino via Storyful.

video Een man uit de Amerikaanse staat Wisconsin werd door de bemanning van een vlucht van Delta Airlines gevraagd om het vliegtuig te verlaten, omdat hij gebruik had gemaakt van het toilet voor het toestel was opgestegen.

Het incident vond plaats op 18 april. Op videobeelden is te zien hoe de passagier, de 39-jarige Kima Hamilton, de situatie probeert uit te leggen aan een steward die hem vraagt om de vlucht van Atlanta naar Milwaukee te verlaten. "Ik heb meer informatie nodig, mijnheer," antwoordt Hamilton, "ik heb niets misdaan. Ik heb betaald voor dit ticket en ik moet thuis geraken."



De steward vertelt Hamilton dat ze de situatie buiten verder zullen bespreken, maar de passagier, die erg kalm en beleefd blijft, vraagt tevergeefs om meer uitleg: "Het is me niet duidelijk waarom me gevraagd wordt om het vliegtuig te verlaten. Ik heb dit ticket gekocht. Ik had een noodgeval - ik moest plassen," zegt hij. "Ik probeerde het de eerste keer in te houden, maar ik kon het absoluut niet. Nu word ik van het vliegtuig gegooid."



De beelden werden gemaakt door Krista Rosolino, een medepassagier en advocate, die zich samen met haar echtgenoot zorgen maakte over wat er gebeurde. Volgens de vrouw gedroeg Hamilton zich aardig en beleefd en vormde hij op geen enkel moment een bedreiging.

"Zo snel escaleerde het" "We vertrokken maar niet. We bleven staan, het vliegtuig bewoog niet," vertelde Hamilton later aan de Milwaukee Journal Sentinel. De man vertelde aan de krant dat hij was opgestaan om een toilet te gebruiken achteraan in het vliegtuig. Maar daar vertelde een steward hem dat het vliegtuig zijn plaats in de rij zou verliezen als hij op dat moment het toilet zou gebruiken. De man wilde geen problemen veroorzaken, dus hij keerde terug naar zijn stoel.



Toen het vliegtuig enige tijd later nog steeds op de tarmac stond, ging hij alsnog naar het toilet. "De piloot kwam op [de intercom] en zei: 'dames en heren, het spijt me voor het ongemak, maar we moeten terugkeren naar de gate en een passagier verwijderen. Zo snel escaleerde het," aldus Hamilton.

"Iedereen die het toilet gebruikt, moet het vliegtuig verlaten?" In de video is te zien dat Hamilton vreest dat hij het vliegtuig niet meer op zal mogen zodra hij eruit stapt. Andere passagiers delen die overtuiging en vragen waarom hij als een probleem gezien wordt.



Even later komt een andere medewerker met hem komt spreken. "Ik begrijp niet waarom ik van dit vliegtuig moet stappen. Ik moest het toilet gebruiken, dus iedereen die het toilet moet gebruiken, moet het vliegtuig verlaten?" vraagt de passagier hem. "Ja, als het tijdens het opstijgen is..." krijgt hij van de steward te horen. "Iedereen die ooit het toilet moest gebruiken tijdens het opstijgen, moet het vliegtuig verlaten?" vraagt Hamilton opnieuw. "Wel, we hebben dat nog niet meegemaakt," antwoordt de steward.



Nadat Hamilton blijft weigeren om het vliegtuig te verlaten, moesten uiteindelijk alle passagiers uitstappen en weer instappen. Hamilton mocht er echter niet meer op.