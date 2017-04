Europese lidstaten willen toetredingsonderhandelingen met Turkije niet afbreken

Bewerkt door: kv

28/04/17 - 18u28 Bron: Belga

© ap.

Ook na het grondwettelijk referendum en de scheldtirades van president Recep Tayyip Erdogan tekent er zich in de Europese Unie geen meerderheid af voor het afbreken van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. Bij een informeel beraad van de buitenlandministers op Malta hield enkel de Oostenrijker Sebastian Kurz vandaag een openlijk pleidooi voor het stoppen van de onderhandelingen. Duitsland en vele andere lidstaten vinden dat zo'n beslissing meer kwaad dan goed zou doen.

"De Duitse regering is er sterk tegen gekant om de gesprekken af te breken", zei minister Sigmar Gabriel. Volgens hem heeft Europa er geen enkel belang bij om Turkije "in de richting van Rusland" te duwen. Gabriel stelt wel voor, de critici van Erdogan sterker te steunen, door de visumplicht te versoepelen voor opposanten en andere mensen die in het referendum tegen de machtsuitbreiding voor de president hebben gestemd en die ijveren voor een democratisch Turkije.



Alternatief voor toetreding

Kurz vindt dan weer dat Turkije zichzelf onmogelijk heeft gemaakt als kandidaat-lidstaat. "Het referendum (...) was weer een signaal in de richting van de Europese Unie dat Turkije zich steeds verder verwijdert van Europa en onze fundamentele waarden", zei de Oostenrijkse minister. Een alternatief voor een toetreding is een nabuurschapsakkoord, zo meent Kurz.



Het was de eerste keer sinds het grondwettelijk referendum van 16 april dat de Europese buitenlandministers de relaties met Turkije onder de loep namen. Turkije onderhandelt sinds 2005 over toetreding, maar de gesprekken liepen nooit echt van een leien dakje en zijn de facto stilgelegd sinds de mislukte coup van vorige zomer en de harde repressie die erop volgde. Een herinvoering van de doodstraf, zoals Erdogan al opperde, zou echter definitief een einde maken aan de Europese aspiraties van Turkije.



Erdogan: "Deur blijft open"

Erdogan zelf nodigde de Europeanen vandaag  dan weer uit om de relaties te verbeteren, na de naziverwijten die hij naar het hoofd slingerde van Europese politici die meetings van Turkse ministers op hun grondgebied verboden. "Jullie hebben de campagne van 'neen' gesteund en jullie hebben verloren. Nu moeten jullie de bladzijde omslaan en proberen de relaties met Turkije te ontwikkelen", zo verklaarde hij in Istanboel. "Ondanks de campagne die jullie gevoerd hebben, blijft onze deur open."