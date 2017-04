Constructie van tweede hek dat migranten moet tegenhouden op Hongaars-Servische grens beëindigd

Bewerkt door: ADN

28/04/17 - 17u21 Bron: Belga

© ap.

Vluchtelingencrisis Hongarije heeft op zijn grens met Servië nu ook een tweede hek, om migranten het nog moeilijker te maken om Hongarije (en dus ook de EU) langs die weg binnen te komen. Vandaag kondigden de Hongaarse autoriteiten aan dat de constructie van dat tweede hek is afgewerkt. Dat tweede hek, waarvan de constructie 15 miljoen euro kostte, beschikt over thermische camera's en alarmen, wat de grens nog waterdichter moet maken. "De bescherming van de Hongaarse grens is voortaan steviger dan ooit", aldus Karoly Kontrat, staatssecretaris Binnenlandse Zaken, tijdens een persconferentie.

Karoly Kontrat (C). © epa. Het aantal vluchtelingen dat Europa probeert te bereiken, is fors gedaald sinds Turkije en de EU ruim een jaar geleden een migratiedeal sloten. Maar als die deal, door de slechte relatie tussen Brussel en Ankara, opgezegd zou worden, leidt dit tot "ongeziene gevolgen", zei Kontrat.



Boedapest vermoedt ook dat het te maken zal krijgen met een nieuwe vluchtelingenstroom nu het weer beter weer wordt.