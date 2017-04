Saoedische ambassadeur gooit olie op het vuur na ja-stem: "Saoedische vrouwen zijn net verwend"

Door: FT

28/04/17 - 18u04 Bron: VRT Nieuws

Vrouwen in Saoedi-Arabië op zoek naar lingerie. © afp.

"De wetten en regels in Saoedi-Arabië zijn erop gericht zorg te dragen voor de vrouwen. Ze mogen 'nee' zeggen tegen een huwelijk en mogen werken." Dat heeft de Saoedische ambassadeur in Noorwegen gezegd. Net als in België, is ook in het Scandinavische land ophef ontstaan over een 'ja'-stem aan het land in de VN-vrouwenrechtencommissie. Dat zegt VRT Nieuws.