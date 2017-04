Danser/pranker grijpt Italiaanse zangeres vast: "Ze overdrijft" vs. "Dit is seksueel geweld promoten"

MVDB

28/04/17 - 07u55 Bron: The Local

Emma Marrone wordt betast door de danser/grappenmaker. © Screenshot Canale 5.

video Een achtergronddanser grijpt de nietsvermoedende zangeres Emma Marrone (32) vast midden in de repetities van de Italiaanse talentenjacht Amici. Hij betast haar billen, borsten en probeert haar te kussen terwijl de zangeres verbaasd verder blijft zingen. Het blijkt afgesproken met de productieploeg, terwijl de zangeres van niets wist. Sinds het filmpje maandag werd uitgezonden op de Italiaanse televisie, lijkt Italië wel verdeeld in twee kampen.

© Screenshot Canale 5.

Op de beelden is te zien hoe Marrone de danser herhaaldelijk vraagt om te stoppen waarmee hij bezig is. "Ik ben niet preuts, maar als hij me zo aanraakt kan ik niet zingen, dit is niet dansen!", hoor je Marrone, die Italië in 2014 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, tegen een productieassistent zeggen. Haar waarschuwingen halen niets uit, waarna Marrone de danser kwaad wegduwt en uitscheldt. Pas dan krijgt ze te horen dat het allemaal opgezet spel is.



Het filmpje werd maandag uitgezonden op de commerciële zender Canale 5, één van de omroepen van oud-premier Silvio Berlusconi. Marrone lachte en applaudiseerde mee met het publiek en de presentatoren in de zaal. Italiaanse vrouwenrechtenorganisaties reageren boos. "Seksueel geweld promoten om hogere kijkcijfers te halen", klinkt het onder meer bij de organisatie Non Una Di Meno (Niet één minder). Zij vinden de grap totaal misplaatst.



De makers van de populaire talentenjacht postten het filmpje op hun facebookpagina met een smiley. In vele reacties van Italiaanse mannen is te lezen dat Emma Marrone "overdreef". Ook Maria de Filippi, de presentatrice van de talentjacht, is zich van geen kwaad bewust.



Marrone zelf, verklaarde enkele dagen later in een talkshow dat ze zich tijdens de repetities erg ongemakkelijk voelde.



De vrouwenorganisatie La Malafemmina vraagt in een internetpetitie om het ontslag van de degenen die het filmpje maakten. De initiatiefnemers eisen ook dat politici maatregelen nemen inzake mediawetgeving. Dit, om te vermijden dat soortgelijke grappen nog in de toekomst het scherm halen. Volgens de meest recente statistieken krijgt één op de drie Italiaanse vrouwen ooit in hun leven te maken met ongewenst seksueel gedrag.