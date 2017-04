United Airlines treft schikking met hardhandig aangepakte passagier

Door: redactie

28/04/17 - 01u30 Bron: Belga

De dochter van de hardhandig verwijderde passagier David Dao, Crystal Dao Pepper (rechts) houdt samen met twee advocaten een persconferentie. Links advocaat Thomas Demetrio en midden advocaat Stephen Golan. © afp.

United Airlines heeft een schikking getroffen met de man die in Chicago hardhandig van een vliegtuig werd verwijderd. De luchtvaartmaatschappij kondigde ook maatregelen aan die soortgelijke incidenten in de toekomst moeten voorkomen.

David Dao werd begin april hardhandig van zijn vlucht verwijderd nadat niemand vrijwillig het vliegtuig wilde verlaten toen bleek dat het overboekt was. © reuters.

De vlucht die David Dao op zondag negen april naar Louisville wilde nemen was overboekt, en daarom werd hij gevraagd het vliegtuig te verlaten. Toen hij weigerde werd hij hardhandig van het vliegtuig verwijderd, waarbij hij een hersenschudding opliep en enkele tanden verloor.



Dao's advocaat, Thomas Demetrio, zei dat er gisteren een minnelijke schikking getroffen wordt met United. Hoeveel geld zijn cliënt krijgt zal niet bekendgemaakt worden, voegde hij toe. Dao werd volgens Demetrio onbedoeld een "voorvechter van veranderingen die de levens van letterlijk miljoenen reizigers zullen veranderen".



Beleidswijzigingen

De vliegtuigmaatschappij voerde ook een aantal beleidswijzigingen door. Zo wordt de premie voor passagiers die hun zitplaats willen afstaan bij een overboekte vlucht opgetrokken tot maximaal 10.000 dollar, terwijl dat momenteel maximaal 1.350 dollar is.



Ook zullen passagiers niet meer onvrijwillig verplaatst worden eens ze op het vliegtuig zitten, tenzij uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast zal het aantal overboekte vluchten in de toekomst beperkt worden, en wanneer het toch gebeurt zal er via een automatisch systeem gezocht worden naar vrijwilligers die hun plaats willen afstaan. Tot slot zal de politie slechts beperkt ingezet worden bij veiligheidsproblemen. "We ondernemen concrete, betekenisvolle actie om de dingen goed te maken en te verzekeren dat dit nooit meer gebeurt", zei CEO Oscar Munoz. Hij noemde de veranderingen een cultuurverschuiving naar een "betere, meer klantgerichte luchtvaartmaatschappij".



Gelijkaardige veranderingen

Dao's advocaat reageerde positief op de aangekondigde maatregelen. "Ik hoop van harte dat alle andere luchtvaartmaatschappijen gelijkaardige veranderingen doorvoeren, en United volgen in het verbeteren van de vliegervaring van de passagiers met een nadruk op empathie, geduld, respect en waardigheid."