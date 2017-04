Visa voor inwoners uit landen van Trumps inreisverbod gedaald met 40 procent

kv

27/04/17 - 23u40 Bron: Reuters

© epa.

De Verenigde Staten hebben in maart 2017 ongeveer 40 procent minder tijdelijke inreisvisa uitgereikt aan inwoners van de zeven landen waarvoor president Donald Trump een inreisverbod wilde uitvaardigen, dan voordien het geval was. Tegelijkertijd werden wereldwijd wel meer Amerikaanse visa uitgereikt, een stijging met bijna vijf procent in vergelijking met het maandelijkse gemiddelde van 2016. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die persagentschap Reuters mocht inkijken.

Burgers van de landen die vallen onder Trumps inreisverbod - Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen - kregen in maart ongeveer 3200 tijdelijke visa toegekend. In 2016 bedroeg het maandelijkse gemiddelde 5700, in 2015 en 2014 lag dat aantal zelfs boven de 6000.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf echter geen data vrij over het totale aantal visa-aanvragen. Het is bijgevolg niet zeker of de daling te wijten is aan een hoger aantal afwijzingen of andere factoren, zoals minder aanvragen of een tragere verwerking ervan.



Een medewerker van het ministerie deelde mee dat "visa-aanvragen cyclisch zijn, niet uniform doorheen het jaar, en beïnvloed worden door verschillende factoren op lokaal en internationaal niveau. Het aantal uitgereikte visa heeft de neiging om te stijgen tijdens de piekseizoenen, zoals tijdens de zomermaanden en de eindejaarsfeesten".