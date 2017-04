Er vloeit bloed in het parlement van Macedonië

EB

27/04/17 - 21u33 Bron: ANP, Reuters

De leider van de sociaal-democraten in Macedonië, Zoran Zaev, is vandaag gewond geraakt tijdens een vechtpartij in het parlement. © epa.

De leider van de sociaal-democraten in Macedonië, Zoran Zaev, is vandaag licht gewond geraakt tijdens een vechtpartij in het parlement. Minstens zeven andere verkozenen raakten eveneens. Nationalisten stormden volgens getuigen de vergaderzaal binnen om te protesteren tegen de benoeming van een etnische Albanees als Kamervoorzitter.