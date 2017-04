Belg en Spanjaard verdrinken bij canyoning in Zwitserland

EB

27/04/17 - 20u00 Bron: ATS, Belga, Giornale del Ticino

© Rescue media.

In Zwitserland zijn deze namiddag een Belg en een Spanjaard omgekomen bij een canyoning-ongeval. De twee mannen, allebei 38 jaar, verdronken volgens de politie in de Maggia-rivier nabij Gordevio, in het kanton Ticino.

Door de stroming was het duo in moelijkheden gekomen tijdens het laatste deel van de afdaling. De twee zijn levenloos aangetroffen, ondanks een interventie van de hulpdiensten.



Beide slachtoffers woonden in Ticino. Een onderzoek moet de omstandigheden van het voorval uitklaren. De andere leden van de groep krijgen psychologische bijstand.



Canyoning is een sport waarbij men de loop van een rivier door een kloof volgt. Om de rivier te volgen is het nodig te wandelen, klimmen, springen, zwemmen en te abseilen. Canyoning is niet gevaarlijker dan skiën, met gemiddeld 12 doden per 100.000 beoefenaars.