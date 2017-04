Schietpartij aan Berlijns ziekenhuis

Bewerkt door: ADN

Op de parkeerplaats van het Urban-ziekenhuis in de Berlijnse wijk Kreuzberg heeft de politie het vuur geopend op een man nadat er een "bedreigende situatie" ten opzichte van politiemensen was ontstaan, zo heeft het boulevardblad Bild op gezag van een politiewoordvoerdster gemeld. Het leven van de beschoten man is niet in gevaar.