Man met terreurplannen gearresteerd nabij Brits parlement

In de regeringswijk van de Britse hoofdstad Londen is vandaag een man gearresteerd bij een "incident". De arrestatie door gewapende agenten gebeurde in het kader van een lopende operatie, zo liet de Metropolitan Police weten. Er zijn messen van de man afgenomen. Niemand is gewond, zo citeerde media de politie.

Op gezag van de politie berichtte SkyNews dat de man 27 jaar oud is. Hij is gearresteerd in Parliament Street aan het kruispunt met Parliament Square. De twintiger is gearresteerd op verdenking van het bezit van aanvalswapens en het "opdracht geven, voorbereiden en instigeren van daden van terrorisme", zo staat ook in de mededeling van de Londense politie. Zij heeft niet meteen weet van een dreiging.



Volgens de krant Daily Mirror betreft de arrestant iemand met een "rugzak" met messen en is hij opgepakt nabij Downing Street waar zich de ambtswoning van de Britse premier Theresa May bevindt. Volgens meerdere Britse media was de premier niet "thuis" toen het incident gebeurde.



Een getuige vertelde de openbare omroep BBC twee messen op de grond te hebben zien liggen waaronder een groot keukenmes.



De arrestatie gebeurde vlak bij de plaats waar een maand geleden bij een aanslag op Westminster zes mensen, onder wie de aanvaller, zijn gedood, zo berichtte SkyNews.



Gewapende politie houdt verkeer tegen naar Downing Street. Nabij het parlement zijn gewapende politie en forensische teams te zien, berichtte de commerciële zender ITV. Meerdere buslijnen zijn omgeleid, straten in de buurt zijn versperd.