Dit koppel kreeg te horen dat hun ongeboren baby geen hersenen had. Ze besloten haar toch te voldragen met een hele mooie reden

Koen Van De Sype

27/04/17 - 15u07 Bron: Facebook, Fox59

© Facebook.

Het leven van Keri en Royce Young uit het Amerikaanse Oklahoma stortte twee maanden geleden in, toen ze bij de gynaecoloog te horen kregen dat er iets heel erg mis was met hun ongeboren dochtertje. Het meisje bleek geen hersenen te hebben en was niet levensvatbaar. Maar mama Keri besloot om het kindje toch te voldragen. Met een hele mooie reden.

Royce postte op 18 februari een foto van zijn vrouw op Facebook en deed daarbij hun verhaal. Over het moment dat ze het vreselijke nieuws kregen. "Het duurde letterlijk 30 seconden voor Keri door haar tranen heen opkeek en zei: 'Als ik haar draag tot de geboorte, kunnen we dan haar organen doneren?' De dokter legde zijn hand op haar schouder en zei: 'Oh lieverd, dat is erg moedig van je', alsof hij niet geloofde dat we het ook echt zouden doen. Hij was mis." (lees hieronder verder) Lees ook Serena Williams: "Per ongeluk laten weten dat ik zwanger ben"

Royce Young The other night, before I left for New Orleans, I was watching my beautiful wife sleep peacefully on the couch. I looked at her laying there, her belly big with our daughter kicking away, a daughter...

"Daar stond ik dan, met een gebroken hart. Maar meteen herpakte ik me en had ik alleen maar bewondering voor mijn vrouw. Ze was als een superheld. Op letterlijk het ergste moment van haar leven duurde het minder dan een minuut voor ze aan iemand anders dacht en hoe ze anderen kon helpen", gaat hij verder. "Ik had tijdens onze relatie - die al 15 jaar duurt - al verscheidene keren beseft dat ik met een heel bijzondere vrouw getrouwd was, maar dit sloeg alles."



Kwaaltjes

De zwangerschap was niet gemakkelijk. Want hoewel ze alle kwaaltjes had en haar kindje in zich voelde, werd ze er ook elke keer aan herinnerd dat de baby het niet zou halen. "Het licht aan het einde van de negen maanden lange tunnel zou snel duisternis worden en ze zou niets in de plaats krijgen voor alles wat ze had moeten doorstaan. Geen mooi, zacht, lief baby'tje om vast te houden en te knuffelen." (lees hieronder verder) De buik van Keri (links) was extra groot. Baby's oefenen slikken en plassen in de buik, maar dat kunnen ze alleen maar omdat ze hersenen hebben. Het dochtertje van Keri deed dat niet en daarom hield ze extra veel vocht op. © Facebook.

Maar dat hun meisje iemand anders kon helpen, was voor de ouders wel een troost. "Er is nu ergens een familie die ongelukkig is en op een mirakel hoopt zodat hun kind kan blijven leven en ons dochtertje kan dat mirakel zijn", aldus Royce. 65.000 mensen betuigden intussen hun medeleven met het verhaal op Facebook en het beeld van Keri werd bijna 24.000 keer gedeeld. (lees hieronder verder) © Facebook.

Deze maand was het dan zo ver en werd de kleine Eva geboren: op 17 april. Kort na de geboorte moest het koppel al afscheid nemen. "We hebben gisteren zowel hallo als vaarwel gezegd aan onze lieve Eva. Ze was zo perfect op haar eigen manier", aldus Keri op Facebook. Ook Royce deelde een beeld van zichzelf met zijn kleine meid, met ongeveer dezelfde tekst. (lees hieronder verder) © Facebook.