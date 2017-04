Enorme explosie bij luchthaven Damascus

Door: redactie

27/04/17 - 06u23

© rv.

BREAKING NEWS

Er heeft zich een "enorme" explosie voorgedaan in de buurt van de luchthaven van Damascus, ten oosten van de Syrische hoofdstad. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het is nog onduidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. Mogelijk gaat het om een luchtaanval of de ontploffing van een pijpleiding.



"De explosie was enorm en kon gehoord worden tot in Damascus", aldus directeur van het Observatorium Rami Abdel Rahman. Er waren zwarte rookwolken te zien. Volgens al-Jazeera werd de explosie gevolgd door een brand, terwijl andere media spreken van meerdere explosies.



Later meer