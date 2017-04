Minstens twaalf doden bij gevangenisoproer Venezuela

Door: redactie

27/04/17 - 01u30

Ook op straat heeft de Venezolaanse politie momenteel de handen vol. © afp.

Bij een grote opstand van gedetineerden in een gevangenis in Venezuela zijn dinsdag zeker twaalf doden en elf gewonden gevallen. Dat bevestigde een woordvoerder van de verantwoordelijke autoriteiten vandaag.

Het gaat om de Jose Antonio-gevangenis in de oostelijke staat Anzoategui. Dinsdag kwam het daar tot een schietgevecht tussen gevangenen onderling. 'Negen gevangenen zijn daarbij doodgeschoten, twee personen overleden aan een overdosis drugs en één persoon overleed ten gevolge van verschillende verwondingen', zei de woordvoerder.



Overgangsperiode

Volgens de autoriteiten zit de gevangenis in een overgangsperiode. Het gevecht ontstond tussen een groep die voor de veranderingen is en een groep die daar fel tegen gekant is. Venezuela kampt met overvolle gevangenissen en vele instellingen zijn in handen van bendes waarvan sommigen toegang hebben tot machinegeweren en zelfs granaten.



Wapens

De regering in het Zuid-Amerikaanse land is druk bezig een einde te maken aan de overbevolkte gevangenissen en de wapens die daar volop circuleren. Ook op straat heeft de socialistische regering van Maduro echter de handen vol aan gewelddadige protesten. Tienduizenden Venezolanen demonstreren al dagen tegen de regering. Bij die protesten vielen de afgelopen week al 24 doden.