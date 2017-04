Jarige Willem-Alexander (50) openhartig over jeugd, overleden broer en prinsessen

Door: redactie

27/04/17 - 09u10 Bron: vtmnieuws.be - ANP

Koning Willem-Alexander wordt geïnterviewd door journalist Wilfried de Jong. © anp.

video De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft in een ongebruikelijk openhartig televisie-interview een inkijkje gegeven in zijn persoonlijkheid. Hij omschreef zichzelf als emotioneel, vasthoudend en veeleisend en in zijn jeugd als een brutale, vervelende puber.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima met de prinsessen Ariane, Alexia en Amalia tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech. © anp.

Tegenwoordig zit hij beter in zijn vel en voelt hij zich op zijn gemak, zo vertelde de koning aan Wilfried de Jong in het door NOS en RTL uitgezonden vraaggesprek. De koning, die morgen zijn vijftigste verjaardag viert, had van tevoren zelf aangegeven dat zijn persoon centraal moest staan en niet zijn nu bijna vierjarige koningschap.



In het gesprek kwamen niet alleen zijn jeugdjaren aan bod, door Willem-Alexander omschreven als een "mooie tijd", maar ook de enorme rivaliteit tussen de drie broers die elkaar verbaal de baas probeerden te blijven.



"Het was hakken of gehakt worden", aldus de koning, die daardoor leerde ad rem te zijn, maar uit die ervaring ook een zekere spreekangst ontwikkelde. Hij wilde anderen niet op dezelfde manier afkappen als de drie prinsen onderling deden. In dat verband zei hij ook de soms onbehouwen kritiek van zijn in 2013 overleden broer prins Friso te missen. "Als je het niet meer hebt, mis je het echt."



Rauwe pijn

Willem-Alexander sprak met emotie over het verlies van Friso, maar ook over 'rauwe pijn' van de nabestaanden van de vliegramp met MH17. Hij vertelde hoe hij met name dochter prinses Amalia voorbereidde op haar toekomstige ambt, waarbij ze nu in haar jeugd alle ruimte moet hebben zichzelf te zijn en vooral ook fouten te maken.



Ze moest zich ook vooral verzetten tegen haar lotsbestemming, teneinde er later ook bewust voor te kunnen kiezen, aldus Willem-Alexander. De koning keek ook terug op zijn bijzondere kersttoespraak van vorig jaar waarin hij nadrukkelijk de angst en boosheid benoemde die de samenleving kenmerken. "We leven ontegenzeggelijk in een moeilijke tijd", zei Willem-Alexander met een diepe zucht.



"Als ze maar veilig zijn"

Eerder in het interview had hij het over zijn dochters. Hij heeft een afspraak met hun beveiligers dat die niet opbiechten over wat de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane doen. "Sterker nog, als ze dat wel vertellen, dan zeg ik: dat wil ik niet weten, als ze maar veilig zijn."



De drie prinsessen hebben ieder vanaf hun tiende een eigen gsm "te leen" van hun ouders. Geen nieuwe modellen maar telefoons die Willem-Alexander en Máxima zelf hebben gebruikt.



"In theorie" bepalen de ouders wanneer de meisjes hun mobieltje mogen gebruiken. Op vakantie en 's avonds bijvoorbeeld moeten ze uit. "In theorie hebben wij zeggenschap", waarmee de koning aangaf dat het in de praktijk wel eens anders gaat.