Oplichters aan de haal met schilderijen van Rembrandt en Renoir

Bewerkt door: ADN

26/04/17 - 18u12 Bron: Belga

Archiefbeeld ter illustratie: Bezoekers bij Marten en Oopjen, twee Rembrandt-portretten in het Rijksmuseum in Amsterdam. © anp.

kunstroof Twee oplichters zijn in het Italiaanse Monza aan de haal gegaan met een schilderij van Rembrandt en een van Renoir. De twee werken samen zijn goed voor een slordige 27 miljoen euro.

Het slachtoffer is een kunsthandelaar, die het duo herhaaldelijk over de vloer had gekregen om de kunstwerken "te bestuderen". Dat meldt de krant Il Giorno. Het tweetal beweerde interesse te hebben in het aanschaffen van de werken en wist de handelaar te overtuigen met de schilderijen naar een luxewoning in de voorstad van Milaan te komen om de deal "te finaliseren". Er werd zelfs een verkoopsakte ondertekend en de deal werd beklonken met een gezamenlijke kop koffie. Met een goedkoop excuus -het tweetal had een dienblad nodig voor de kopjes koffie- verdwenen de oplichters zowel met de schilderijen als met de noorderzon.