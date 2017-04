Amerikaans schip lost vuurpijl als waarschuwing voor Iraans schip

Bewerkt door: kv

26/04/17 - Bron: Belga

De USS Mahan in de Perzische Golf © afp.

Een Amerikaans oorlogsschip heeft in de Perzische Golf een vuurpijl als waarschuwing afgevuurd op een Iraans schip omdat het te dicht kwam varen. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger vandaag.

Het Amerikaanse schip USS Mahan heeft maandag een "niet-professionele interactie" gehad met een Iraans oorlogsschip in de Perzische Golf. Dat verklaarde luitenant Rick Chernitzer van het Amerikaanse leger. Volgens hem naderde het Iraanse schip tot op ongeveer 1.000 meter van de USS Mahan. Die laatste probeerde nog contact op te nemen via de marifoon, maar daar reageerden de Iraniërs niet op. Daarna stuurde het Amerikaanse oorlogsschip een waarschuwing uit door een vuurpijl af te schieten. Het Iraanse schip maakte rechtsomkeer.



Volgens de luitenant gaat het over het nieuwste incident in een reeks van gelijkaardige gebeurtenissen.