Door: redactie

26/04/17 - 15u09 Bron: vtmnieuws.be

video

"Het onderzoek is gewoon blijven doorlopen", zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. "Ook al is Amedy Coulibaly bij die gijzeling twee jaar geleden doodgeschoten, je mag niet vergeten dat hij maar liefst negen wapens had die hij via België had gekocht. De speurders in Frankrijk willen weten wie of welke netwerken er achter die wapenhandel zitten en aan welke criminele of terroristische milieus ze nog wapens hebben verkocht. Vandaar dat dit onderzoek dus gewoon is blijven doorlopen."