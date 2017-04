Deze moeder leert haar kinderen niet zomaar te delen en ze kan op flink wat begrip rekenen

Koen Van De Sype

26/04/17 - 14u57 Bron: Facebook

© Facebook.

Het is vaak een van de eerste dingen die we opgroeiende kinderen leren: delen. Want door vriendelijk te zijn en speelgoed en koekjes niet alleen voor onszelf te houden, leren we de sociale vaardigheden die we nodig hebben in ons latere leven. Of toch niet? Een moeder uit het Amerikaanse Springfield zette een bericht op Facebook waarin ze duidelijk maakt dat haar kinderen niet hoeven te delen als ze dat niet willen en het werd al 225.000 keer gedeeld. De reacties? Bijna unaniem instemmend.

In haar post vertelt Alanya Kolberg hoe ze met haar kinderen op een dag naar het park trok en haar zoon Carson opeens omringd werd door zeker zes jongens die ook met zijn autootjes wilden spelen. "Hij was zichtbaar overweldigd en hield zijn speelgoed tegen zijn borst geklemd", vertelt Alanya. "Intussen keek hij hulpeloos in mijn richting. 'Je mag nee zeggen, Carson', zei ik. 'Gewoon nee zeggen. Je hoeft verder geen uitleg te geven.' Toen hij dat had gedaan, kwamen de jongens bij mij verhaal halen."



Antwoord

Het antwoord van de vrouw was duidelijk. "Hij hoeft niet met jullie te delen", zei ze. "Hij zei nee. Als hij wíl delen, zal hij dat wel doen. Het resultaat waren afkeurende blikken van andere ouders." Lees ook Leerlingen kunnen in buurtcentrum terecht nadat dak van school instortte

Serena Williams: "Per ongeluk laten weten dat ik zwanger ben"

Kara haalt hard uit naar bepaalde Anderlechtfans: "Als ze je voor aap uitmaken, doet dat pijn"

Met haar Facebookpost wil ze die nu van antwoord dienen. "Als ik als volwassene het park in wandel terwijl ik een broodje aan het eten ben, moet ik dat dan delen met vreemden? Nee! Zou ook maar één welopgevoede volwassene naar me toe komen en gewoon een stuk nemen en boos zijn als ik mijn sandwich wegtrok? Nog eens nee. Dus als jullie me lelijke blikken geven omdat jullie vinden dat mijn zoon en ik onbeleefd zijn: wie heeft er eigenlijk geen manieren? De persoon die zijn drie autootjes niet zomaar aan zes vreemden wil geven of de zes vreemden die ze opeisen, hoewel ze niet van hen zijn?"



Functioneren

Volgens Alanya is het doel van opvoeden onze kinderen te leren hoe ze moeten functioneren als volwassenen. "Hoewel ik volwassenen ken die als kind duidelijk nooit hebben geleerd om te delen, ken ik er veel meer die niet weten hoe ze 'nee' moeten zeggen of hoe ze grenzen moeten trekken. En die niet weten hoe ze voor zichzelf moeten zorgen, mezelf incluis."



Dochtertje

"Carson bracht het speelgoed overigens mee om het te delen met het dochtertje van mijn vriendin, met wie we hadden afgesproken in het park", gaat ze verder. "Hij wilde zijn autootjes niet afgeven aan de hebberige jongens omdat hij het meisje wilde verrassen."