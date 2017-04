Drugsbaas Cetin G., de man van 500 miljoen, knipt enkelband door en is spoorloos

Simone van Zwienen

Recordvangst in 2012 Een van de grootste cocaïnecriminelen van Nederland heeft zijn enkelband doorgeknipt en is gevlucht. Dat bevestigt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om de 46-jarige Cetin G. uit de stad Schiedam. De drugscrimineel is al maanden spoorloos.

Cetin G., ook wel de man van 500 miljoen genoemd, werd in december veroordeeld tot twaalf jaar cel. Eerder werd zijn voorlopige hechtenis geschorst en droeg de drugsbaron een enkelband in afwachting van de uitspraak van de rechter. Maar G. kwam niet opdagen bij de Rotterdamse rechtbank.



"Hij heeft de benen genomen. Er is een internationaal opsporingsbevel naar hem uitgevaardigd", bevestigt Wim de Bruin van het OM tegen deze redactie. "Ook als hij in het buitenland zit zullen we alles in het werk stellen om hem aan te houden, zodat hij zijn straf alsnog kan uitzitten."



Antwerpse haven

De Turkse G. is de grote man achter het transport van een container uit Ecuador waar in 2012 in de haven van Antwerpen tussen de dozen met bananen een enorm pakket cocaïne werd aangetroffen. Met 8.000 kilo de op één na grootste drugsvangst ooit in Europa. De straatwaarde bedraagt naar schatting een half miljard euro.



Volgens justitie zit de Schiedammer achter nog zeker tien andere grote drugstransporten, waarbij steeds grote ladingen coke werden verstopt tussen fruit uit Zuid-Amerika. In totaal smokkelde Cetin G. 15.000 kilo cocaïne, goed voor bijna 500 miljoen euro.



De gevreesde drugsbaas hield zich jarenlang schuil in een rijtjeshuis in Capelle aan den IJssel, maar in juni 2014 maakte de politie een einde aan zijn luxe leventje. Hij werd door een arrestatieteam aangehouden op straat in Rotterdam in het bijzijn van zijn hoogzwangere vrouw. Vier dagen later werd zijn dochtertje geboren.