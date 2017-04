Oorlogsveteraan bindt haar hond vast aan boom en schiet hem dood

Bewerkt door: LB

De 23-jarige oorlogsveteraan Marinna Rollins en haar hond Cam vlak voordat ze het dier aan een boom vastbond en doodschoot. © Kos.

De 23-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan Marinna Rollins wordt aangeklaagd wegens dierenmishandeling nadat ze haar diensthond aan een boom bond en het dier doodschoot terwijl haar vriend alles filmde. De vrouw werd gisteren gearresteerd nadat beelden waren opgedoken waarop zij te zien is met soldaat Jarren Heng en Cam, een pitbull die ze kreeg om haar over haar posttraumatisch stresssyndroom (PSTD) heen te helpen.

De twee namen de hond mee naar een bos in Fayetteville, in de staat North Carolina, waar zij van dichtbij vijf schoten afvuurde op het dier. Volgens de krant The Fayetteville Observer hebben de twee het dier daarna in een ondiep graf begraven. In de video is te horen hoe Rollins zegt: "Ik hou van je, jij bent mijn puppy, maar...".



Volgens de politie filmde Heng het incident en werden verschillende video's gevonden, naast sms'en waarin de twee het over hun gruweldaad hebben. Rollins had Cam al meer dan een jaar. De twee werd een borgsom van 25.000 dollar opgelegd.